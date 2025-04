ANSA – Fagioli: ‘Vantaggi se portavo altri scommettitori’. Cosa emerge dagli atti

Getty Images

Il ruolo di Fagioli

Emergono nuovi dettagli sul caso scommesse che coinvolge diversi calciatori di Serie A, in fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023. Secondo fonti ANSA, le deposizioni ai pm di Torino e le intercettazioni gettano nuova luce sulla rete di gioco illegale.Questo è quanto emerge da Ansa:Agli atti anche due verbali di Nicolò Fagioli dell'ottobre 2023 e del febbraio 2024. L'ex Juve ha spiegato di aver comprato "quindici orologi nella gioielleria di Milano", anche del valore di 15-20mila euro l'uno (gli importi venivano "maggiorati"), e "quattro o cinque, per quanto mi hanno detto, li hanno ritirati i miei creditori". Anche lui aveva raggiunto debiti per centinaia di migliaia di euro.

"Gli organizzatori dei siti - ha messo ancora a verbale Fagioli - mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori". Sarebbe stato sempre Tommaso De Giacomo, secondo i pm, a spingere Fagioli "ad 'agganciare' altri calciatori"."Bravo, catturalo ... lavora per me (...) chiaramente poi ti faccio il regalo a te". Con queste frasi, riportate in chat del 2022, Tommaso De Giacomo, il presunto coordinatore del giro di scommesse illegali e per il quale la Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari, spingeva Nicolò Fagioli, l'ex centrocampista della Juve ora alla Fiorentina, ad agganciare altri calciatori.Oltre a Zaniolo, come risulta dalle chat e dagli atti della Procura, Fagioli avrebbe "portato" Raoul Bellanova, difensore dell'Atalanta e della Nazionale, e avrebbe provato anche con Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juve, e Federico Gatti, centrale bianconero, questi ultimi entrambi non indagati. De Giacomo, riferendosi a Bellanova, scriveva: "Ha preso 2-3 sberle di fila". E Fagioli: "sto ridendo da solo ... qual è la mia percentuale?".E un "analogo 'accerchiamento'" ci sarebbe stato nei confronti di Wes McKennie, centrocampista della Juve. Il 27 dicembre 2022, De Giacomo scriveva a Fagioli: "il buon Weston ... ma perché non me lo fai prendere agli altri giochi ... che sei lì che dormi". Agli atti anche una chat "gruppo poker senza Zaniolo".E pure alcune chat in cui scrive Mattia Perin, portiere bianconero. Sarebbe stato lui, scrivono i pm, a fornire "un nuovo sito di gioco", provvedendo "ad assegnare ai partecipanti le credenziali". C'erano "diversi gruppi WhatsApp sui quali diversi soggetti (Tonali, Fagioli, McKennie, Bonaiuto, Perin, Paredes, Falzarano, Marinoni, Caianiello, Ricci e altri) erano soliti organizzarsi per giocare tra loro all'interno di 'stanze chiuse virtuali'".