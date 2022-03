Secondo quanto riportato dall'Ansa, dal 1° aprile la capienza negli stadi tornerà a essere al 100%. Per accedere negli impianti sportivi, inoltre, sarà richiesto "semplicemente" il green pass base. Questo e altri provvedimenti sarebbero emersi al termine del consiglio dei Ministri: Draghi e il ministro Speranza, riferisce sempre l'Ansa, li annunceranno in una conferenza stampa. Il provvedimento arriva giusto in tempo per l'atteso big match Juventus-Inter, al momento in programma il 3 aprile.