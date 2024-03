Le date della Superlega

Joan, presidente del Barcellona, ha annunciato una possibile data di inizio per la tanto discussa Superlega, progetto al quale il Barcellona e il Real Madrid rimangono gli unici club formalmente aderenti. Laporta ha dichiarato: "Sarà una competizione molto interessante e credo che inizierà nel 2025. Se avessimo avviato questa competizione due anni fa, avremmo guadagnato molto denaro."Laporta ha condiviso queste informazioni in un'intervista con il Mundo Deportivo, esprimendo anche il suo rimpianto per le perdite economiche derivate dall'attesa. Tre anni fa, l'annuncio della Superlega scosse profondamente il mondo del calcio, ma l'avventura sembrò naufragare dopo soli 48 ore a causa delle minacce di sanzioni da parte di UEFA e FIFA e delle proteste dei tifosi, soprattutto in Premier League.Tuttavia, la situazione è radicalmente cambiata nel frattempo: con la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel dicembre 2023 , lo scenario ha subito una. La Corte ha fornito un'interpretazione delle azioni di UEFA e FIFA in merito a minacce e sanzioni, indicando una possibile violazione del diritto comunitario.La Superlega, tramite la società A22, ha intrapreso una riorganizzazione significativa, presentando un nuovo format che coinvolge 64 squadre suddivise in tre leghe distinte: Star, Gold e Blue . Questo nuovo schema prevede una fase a gironi che si svolgerà da settembre ad aprile, seguita da una fase ad eliminazione diretta. Si tratta di un torneo aperto senza membri fissi, caratterizzato da promozioni e retrocessioni interne, con accesso tramite i campionati nazionali e un minimo garantito di 14 partite per ogni club (7 in casa e 7 in trasferta).Ciò che rende ancora più allettante questa manifestazione è l'annuncio che tutte le partite saranno trasmesse gratuitamente sulla piattaforma. Questo rappresenta una svolta importante, specialmente in un panorama mediatico in cui l'accesso al calcio spesso richiede abbonamenti alle pay-TV.