Il mondo dei social si mobilita e il messaggio è praticamente sempre lo stesso: state a casa. Andrà tutto bene e tutto finirà presto solo se ognuno di noi farà la sua parte e resterà in casa, prevenendo ogni forma di contagio. E in queste ore tutti vogliono allargare la cerchia e far passare questo messaggio il più possibile. Tra loro anche Annekee Molenaar, fidanzata del difensore della Juventus Matthijs de Ligt, che poco fa ha scritto "State a casa" sul proprio profilo Instagram, postando una foto in tuta e una del giocatore bianconero mentre dorme sul divano.



Eccoli nella nostra gallery-