Giovani e belli. Annekee Molenaar e Matthijs de Ligt sono arrivati a Torino da poco più di un anno ma a Torino hanno trovato una vera e propria casa, non solo un posto dove vivere. Abitano nel centro di Torino e si godono la città il più che possono. In questi giorni la fidanzata del difensore olandese è stata impegnata in alcuni shot fotografici nel centro città ed oggi, prima dell'allenamento, ha pranzato assieme a Matthijs postando tutto sui social. Tanta verdura e riso con il pesce "Il nostro favorito" ha scritto Aneekee nelle sue storie. Instagram.



Le foto della splendida fidanzata di Matthijs de Ligt nella nostra gallery