fidanzata di Matthijs De Ligt, si è complimentata e ha augurato così buona fortuna al suo compagno di vita, attraverso un post su Instagram. Una foto insieme con un tenero bacio, per iniziare la nuova avventura: in Italia. Curiosità? La didascalia della foto in italiano, apprezzatissima dai tifosi della Juve, già esaltati dall'acquisto di De Ligt.