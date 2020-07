Annekee Molenaar ha lasciato solo Matthijs de Ligt per qualche giorno, tornando in Olanda per impegni lavorativi. Rientrata a Torino nelle scorse ore, la modella olandese ha subito postato una foto "al bacio" con il difensore della Juventus. "E' incredibile quanto mi sei mancato", ha scritto Annekee che poi ha pure risposto ad un tifoso che le aveva chiesto di "andarci piano" per non creare ancor più problemi alla spalla. La risposta è spettacolare: "​La spalla di Matthijs è in buone mani! Stai tranquillo", ha scritto.



