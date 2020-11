Una testimonial pazzesca, per bellezza e per l'amore che nutre nei confronti del Piemonte. Come racconta Tuttosport, Annekee Molenaar, lady De Ligt, "ora che vive in collina, le piace anche passeggiare in mezzo ai boschi insieme agli inseparabili cani. Da quando, però, è arrivata a Torino è decollata anche la sua carriera di modella: gli shooting di moda, le copertine delle riviste, testimonial di Bulgari e Pinko, ricercata da altri marchi. Il volto di AnneKee sta diventando sempre più popolare, al pari di Matthijs, anche se la ragazza non si è montata la testa, mantenendo sempre i piedi ben saldi a terra". I due continuano a studiare italiano e a girare per le Langhe. Il posto preferito? Alba. Meravigliosa.