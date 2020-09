L'anno scorso insieme a Matthijs De Ligt è venuta a vivere in Italia AnneKee Molenaar, la sua biondissima (e coetanea) fidanzata. Oggi la ragazza compie 21 anni e il suo Matthijs, oltre a farle gli auguri su Instagram, le ha fatto trovare un percorso di petali di rose in casa che portava a un video di auguri da parte di familiari e persone care. E stasera i due sono naturalmente andati a cena fuori insieme. Tutto questo si può evincere dalle stories di AnneKee.

CHI È - Dando un'occhiata più approfondita al profilo di AnneKee, si possono vedere molte altre foto che rivelano la vita, e la sensualità, di una modella-influencer innamorata della sua vita (divisa tra Amsterdam e Torino) e del suo ragazzo. Una ragazza che viaggia molto, sia insieme a De Ligt che da sola, per lavorare o per rivedere la famiglia e le amiche. È figlia di un ex calciatore dell'Ajax, Keje Molenaar. Proprio quell'Ajax da cui la Juventus ha acquistato Matthijs l'anno scorso. Tuttavia lei non ama particolarmente il calcio, se non per seguire il suo uomo... e Stefan De Vrij! Il difensore dell'Inter e la sua fidanzata Doina Turcanu sono molto amici della coppia di connazionali De Ligt-Molenaar.

