Annekee e Matthijs, la famiglia De Ligt di Torino. La coppia olandese si è inserita alla perfezione nel clima cittadino e, anche durante la quarantena, non sembrano assolutamente dare segni di cedimento. Anzi, lei - sempre bellissima - si rilassa tra qualche pagina da studiare, gli allenamenti con il fidanzato e l'amore per i cani che completano il quadretto famigliare. In attesa, ovviamente, di riaffacciarsi allo Stadium, per supportare Matthijs e la Juventus (come si può vedere in Gallery, in compagnia di Michela Persico).





Sfoglia la GALLERY per vedere i migliori scatti di Annekee