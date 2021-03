AnneKee Molenaar, fidanza di De Ligt, ha parlato anche dell’agente dell’olandese Mino Raiola nella sua intervista a Tuttosport: “Fin dal primo giorno che siamo arrivati a Torino nell’estate 2019, Matthijs ed io siamo stati determinati nello studiare e imparare l’italiano. La mia fortuna sono state le prime settimane: Matthijs andò in tournée con la Juventus e io, trovandomi sola in una città che non conoscevo, mi sono iscritta a una scuola di lingua. Una vera e propria full immersion. Era vietato parlare in inglese e questo mi ha aiutato tantissimo. I primi mesi è stato fondamentale anche Mino Raiola, l’agente di Matthijs: lui e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città. Adesso almeno quattro giorni a settimana sono a Milano per lavoro ed è un grande allenamento dal punto di vista linguistico. Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: “Provaci, non ti preoccupare”. E poi in casa abbiamo una regola: parliamo in italiano un’ora al giorno”.