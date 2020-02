Your browser does not support iframes.

"Domeniche da stadio con la mia amica", scrive Annekee. "E andiamo! Oggi insieme #finoallafine", replica Michela. Didascalie a corredo della stessa fotografia, scattata in occasione del match Juve-Fiorentina e postata nelle ore successive, per celebrare la nascita di una nuova amicizia. Annekee Molenaar, Lady De Ligt, e Michela Persico, lady Rugani, insieme sugli spalti per i colori bianconeri e poi anche fuori, per un rapporto che va oltre il rettangolo verde. I rispettivi compagni, o fidanzati che dir si voglia, condividono lo spogliatoio e il ruolo - entrambi difensori centrali - mentre loro due interessi e professione. Modelle bellissime, sono molto popolari sui social network. Il tifo juventino è con loro, intanto a Torino è nata un'amicizia...



Eccole nella nostra gallery.