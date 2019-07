Anche Annekee Molinaar ha raggiunto il fidanzato a Torino per il rientro della Juventus in Italia. Ventenne modella, anche lei olandese, ha conquistato il web con la sua bellezza. Con più di 200 mila followers su Instagram, Annekee si sta ritagliando il giusto spazio accanto al compagno. Nella loro prima serata torinese, De Ligt ha scelto di portarla in un ristorante del centro. Mossa che la ragazza ha evidentemente apprezzato, tant'è che per il ricongiungimento si è lasciata andare a una story molto romantica: "Come ho fatto a essere così fortunata...", scrive la ragazza. In primo e unico piano, il volto innamorato di Matthijs.