Così Annekee Molenaar, compagna di Matthijs de Ligt, sulla loro vita in Italia e in particolare nelle Langhe a Vogue Olanda: "È un vero gioiello, non conosco nessuno che non l’abbia amato. E prima di noi non avevano mai visto un olandese... Quando ci siamo trasferiti a Torino, abbiamo scoperto che la gente del posto va spesso in questa zona. E presto è diventato il nostro rifugio per eccellenza. Ci andiamo spesso insieme, ma regolarmente portiamo anche la famiglia o gli amici con noi. È un posto così bello per godersi l’un l’altro e la natura".