Your browser does not support iframes.

I giorni liberi insieme e le riflessioni di Matthijs sulla moda. Questo ma non solo nelle riprese per il lancio della copertina dell'autunno/inverno 2019 di Vogue. Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, e la bellissima Annekee Molenaar, sua fidanzata, hanno posato per l'edizione olandese del giornale, apparendo come una coppia di star, del calcio e della moda. Alle domande, dicono le anticipazioni, De Ligt ha risposto: "Non mi interessa essere sempre all’ultima moda, per me l'importante è indossare abiti comodi, e che sia ovviamente un tipo di abbigliamento che abbia un senso: non esco mica di casa con gli zoccoli!". Insomma, attori navigati, oltre che giovani stelle.



Nella nostra gallery ecco la bellissima Annekee.