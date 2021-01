"Sono tifosa della Juve e il mio sogno sarebbe di vedere una partita allo stadio". Lo ha dichiarato la bella ciclista Anna Potokina, nata in Russia ma residente ad Asti da sette anni, nel corso di un’intervista al quotidiano La Stampa. "Nel tempo libero mi piace leggere, guardare film e anche le partite di calcio alla tv - ha spiegato la 33enne, che milita nella squadra ciclistica femminile Servetto-Piumate-Beltrami -. Conto di gareggiare ancora un paio di stagioni. Ma poi, anche quando avrò smesso di correre, vorrei restare nel mondo dello sport. Come Direttore Sportivo, se sarà possibile, oppure come guida turistica, visto che si sta sviluppando sempre di più il settore del turismo in bicicletta. Ma spero anche di farmi una famiglia e avere dei bambini. Qui in Italia, naturalmente, che è ormai diventata la mia seconda patria".



