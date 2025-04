Anna Copelli a INDIVISA: 'Alla Juventus ho detto subito sì, una scelta che mi ha cambiato la vita'

Juventus FC via Getty Images

, ecco Annaè la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà. Oggi la classe 2008 si allena in prima squadra allaWomen proprio con la numero 10 e la numero 11.Copelli èdi Sandy Iannella e Marco Bruzzano. La formazione che ha vinto il Torneo di Viareggio qualche settimana fa proprio grazie ad un goal di Copelli in finale e che ora si è qualificata come prima alle Final Four per lo Scudetto che si giocheranno nel mese di maggio al Viola Park di Firenze.

Non solo, Anna è un pilastro della Nazionale Under 17, grazie ad un suo goal infatti ha regalato il passaggio alla fase finale degli Europei di categoria. Quando le viene ricordato il suo momento magico attuale le spunta sul volto un sorriso spontaneo, quello di chi vuole mantenere la sua umiltà ma allo stesso tempo continuare a sognare in grande, ma soprattutto quello di chi sa che lentamente si sta togliendo delle piccole grandi soddisfazioni.Un viaggio tra attualità, passato e sogni nel cassetto. Questo e molto altro nell'intervista che segue.