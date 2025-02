Anjorin ko durante Juve-Empoli: cosa è successo all'obiettivo bianconero. E Goglichidze...

GETTY

Infortunio per all'inizio del secondo tempo di. Il trequartista inglese classe 2001, che Roberto D'Aversa ha adattato anche a mezzala e per queste caratteristiche è finito nel mirino dello stesso club bianconero, è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio, forse di natura muscolare, ed è stato sostituito da Szymon Zurkowski (che tra l'altro è andato subito vicino al goal). Anjorin, in grande crescita in questa stagione, è uno dei giocatori che proprio oggi potrebbero finire al centro di discorsi di mercato tra la Juve e il club toscano, insieme al giovane difensore. Che invece, da parte sua, ha avuto una notevole fetta di responsabilità nel primo goal di Randal Kolo Muani, che non è riuscito a marcare consentendogli di andare al tiro e segnare.