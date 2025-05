Anjorin, Juventus alla finestra: è già duello con l'Atalanta

GETTY

Juventus e Atalanta su Anjorin

lo chiamano “l’uomo della Provvidenza”. Gran parte delle speranze di salvezza del club toscano passano dai piedi di, talento cristallino che ha lasciato il segno nei momenti decisivi della stagione della squadra toscana. Due perle dell’inglese, messe a segno contro Venezia e Parma nei recenti scontri diretti, hanno dato nuova linfa alla squadra di Roberto D’Aversa, facendo però anche aumentare il rammarico per un girone di ritorno vissuto quasi tutto ai margini per via di un lungo infortunio.Fin dal suo approdo in Italia a titolo definitivo dall’Academy del Chelsea, Anjorin è entrato nei radar dell’. La dirigenza nerazzurra aveva già ricevuto una segnalazione sul 23enne nella scorsa estate, ma solo adesso sembra pronta a muoversi concretamente per portarlo a Bergamo.

La Dea è in pole nella corsa al centrocampista, individuato come possibile erede di Ederson, vicino al trasferimento al Manchester United con un’offerta da 50 milioni di euro. Ma sullo sfondo resta anche la Juventus , che a sua volta aveva tentato un approccio già a gennaio e continua a monitorare la situazione. Intanto, l’Empoli ha già fissato il prezzo del cartellino: 15 milioni di euro per un giocatore che si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo, come scrive Calciomercato.com.