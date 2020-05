Paulo Dybala e Anitta. Così Adidas ha voluto intrattenere i suoi followers su Instagram, con una diretta tra il campione della Juventus e la cantante brasiliana. Si è parlato di musica, calcio, ma è stato difficile non restare incantati dalla bellezza di Anitta. Come Dybala con il pallone, d'altronde... Anche se il suo cuore, dal punto di vista calcistico, ha un nome soltanto: il colombiano del Real Madrid James Rodriguez. E guai anche a sfidarla alla Playstation: "Sì, ci gioco, ma non a calcio che faccio schifo!". Meglio allora con il microfono, per la cantante che, al momento, ha sei dischi all'attivo.



