Guido, direttore sportivo del Frosinone, ha parlato a Tuttosport dei gioiellini bianconeri in prestito attualmente nel suo club: "Il mio primo obiettivo dei tre erae ad agosto ero a Torino per lui, quando ci fu la partita tra prima e seconda squadra allo Stadium:segnò tre gol e mi impressionò per il suo talento. Ne parlai con Giuntoli, Manna, Cherubini e Allegri che mi dissero che aveva solo bisogno di giocare e decisi di prenderlo. Lo stesso accadde per. Sono da Juve? Per me sì. Poi saranno allenatore e dirigenti bianconeri, che sono bravissimi a decidere in base alle loro esigenze, ma sono tre giocatori che possono fare la fortuna della Juve sia in campo sia sul mercato".