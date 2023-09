Intervenuto in conferenza stampa il ds del Frosinone Angelozzi ha parlato delle trattative di mercato intavolate con la Juve, soffermandosi in maniera particolare sulle qualità del brasiliano Kaio Jorge.'La trattativa con la Juve non è stata facile. Volevamo questi giocatori da un mese e con un po’ di fortuna e i rapporti che uno ha con i club… Due sono nazionali argentini, mentre Kaio Jorge è un fenomeno. Prima che lo prendessimo noi c’erano altre squadre, l’Udinese lo voleva a tutti i coti. La fortuna è stata prendere prima Barrenechea che ha chiamato i suoi compagni e parlato bene di noi. Con la Juve i rapporti poi sono buonissimi'.