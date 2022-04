Continua la caccia ai migliori giocatori in circolazione da consegnare a mister Allegri nella prossima stagione e gli obiettivi individuati sono molti. A dire il vero, il primo colpo la Juve lo ha già messo a segno a febbraio e si tratta del baby difensore del Frosinone Federico Gatti che, raggiungerà il quartier generale della Continassa a partire da giugno prossimo. Sul suo futuro si è espresso anche il ds del club ciociaro Guido Angelozzi, il quale ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.



'Federico è un giocatore forte, io lo vedo in Nazionale nel giro di poco tempo. Alla Juve partirà in sordina e poi si conquisterà il suo spazio, ha tutto per diventare un top'.