Tuttosport ha intervistato Angelo, che ha detto la sua anche sul momento di Filipe Andrea. Ecco il pensiero dell'ex: "Purtroppo il serbo non riesce a fare il salto di qualità e mi spiace molto. Ha tutto per fare l’esterno a grandi livelli: un bel piede, crossa bene e arriva spesso sul fondo. Lo vedo timido, forse gli pesa un po’ la maglia della Juve... Cambiaso sta facendo una stagione fantastica. È arrivato in sordina e in pochi mesi è diventato indispensabile. Rivedo in lui per capacità di giostrare su entrambe le fasce, umiltà e dedizione Moreno".