La sua esperienza in bianconero è stata forse caratterizzata da più ombre che luci, ma lanon lo ha dimenticato. Oggi, 14 febbraio, Angelcompie 36 anni, e il suo ex club gli ha rivolto un semplice messaggio di auguri tramite i canali social:. Sotto il post anche tantissimi commenti dei tifosi, molti dei quali lo rimpiangono sapendo che, per una serie di ragioni, non lo hanno potuto osservare nel periodo del suo massimo splendore, durante la sua permanenza a Torino. Ora, come noto, l'argentino veste la maglia del Benfica.