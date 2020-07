Gianluca Andrissi, direttore sportivo che ha avuto l'intuizione di credere in Matteo Pessina, è intervenuto a Radio Sportiva parlando del trequartista del Verona e della corsa scudetto: "Da piccolo lo chiamavo Redondo per il suo sinistro. Juric lo mette sulla trequarti e vede anche la porte, io lo vedo bene nel ruolo di play. E' un giocatore duttile, può essere schierato in qualsiasi ruolo del centrocampo". Sulla corsa scudetto: "L'ultimo pareggio della Juve col Sassuolo ha chiuso il campionato, anche se finché c'è speranza... Sarebbe bello vedere una corsa combattuta fino all'ultimo, ma è la Juve che può solo perdere lo scudetto. E' la squadra più importante e piena di campioni".