Insieme a Spugna, alla vigilia della finale di Coppa Italia Femminile tra Roma e Juventus, in conferenza stampa ha parlato la giocatriceAndressa: "Abbiamo celebrato lo scudetto perché è stato un titolo importante ma poi ci siamo subito messi al lavoro per preparare la sfida contro la Juventus"."Sarà una gara secca, quindi diversa. Abbiamo tanto rispetto per la Juve che, negli ultimi 5 anni, ha vinto molto".