L'allenatore dell'Empoliha parlato così dopo la vittoria contro la Juventus:RISULTATO - "Stasera mi interessano i tre punti, poi certo che farli qui vale molto di più. Sono felice per i ragazzi perché si rendono conto che si può fare perché tutti hanno due braccia e due gambe. Allenandosi al massimo si può fare".RICCI "Ricci ha fatto il suo, con cose buone e meno buone, deve migliorare tanto ma è la squadra che conta. La Juve ha attaccato 79 volte, l'Empoli 70: sono dati molto importanti soprattutto per mentalità, ma se i ragazzi ci credono diventa tutto più semplice. Conta molto la produttività e gli attacchi, questo mi interessa di più del possesso palla sterile. Se è invece produttivo tanto meglio".GRUPPO - "Domattina dovevano fare allenamento ma invece sarà ferie: i ragazzi se lo meritano, il gruppo è incredibile e si sono presentati bene con i nostri preparatori. Anche sotto l'aspetto fisico erano in ottima forma. Stamani ho detto loro che poteva essere una serata da raccontare ai figli e nipoti, perché era un regalo che ci potevamo fare e siamo molto contenti".