Aurelio, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria allo Stadium."L'emozione è per una gara importante, per il risultato, ma l'emozione principale è vedere i ragazzi contenti, aver fatto un buon lavoro e aver portato a casa quello per cui siamo venuti a Torino. Il risultato. Ci dà la possibilità di accrescere le nostre convinzioni, capire che si può fare e si può fare contro tutti. Braccia, testa e un cuore grande. Che ha questa squadra. Con voglia di fare. Sono molto contento, ci aiuta a costruire e far crescere la mentalità che stiamo cercando di costruire"."Si sta ambientando bene, ha fatto il suo come gli altri. Ha fatto bene finché ne ha avuto, ha dimostrato le sue qualità. Caparbietà. Partecipazione. Sacrificio"."Su Vicario vi ringrazio. L'errore? E' successo anche a Szczesny, succede anche agli attaccanti, ai centrocampisti. Se accade ai portieri, c'è la croce addosso. Ha dimostrato gli attributi. Ci ha tenuto in piedi dopo i primi dieci minuti della Juventus. Sono contento per lui. Per il resto, cerchiamo con il sistema che utilizziamo, l'asse menzionato diventa estremamente importante, non si può prescindere dal lavoro di qualità e quantità dei ragazzi. Poi hai opportunità e necessità di mettere un aiuto vicino a Ricci, Stulac ha permesso a Ricci di esaltare le sue qualità"."Un risultato importante, onestamente questa soddisfazione me l'ero tolta alla Roma, alla seconda di campionato"."E' stata una partita un po' diversa, ma l'interpretazione... abbiamo cercato di fare le stesse situazioni, forse stasera abbiamo interpretato meglio. Avevamo tanti progetti da effettuare, ma dovevamo essere produttivi. La Juve ha fatto 79 attacchi, noi 70. Questo è essere produttivi. L'interpretazione? Stasera siamo stati più bravi a trovare soluzioni"."L'abbiamo avuto con noi perché siamo convinti che ci può dare molto. Deve fare un lavoro su se stesso che lo faccia esplodere. Credo che l'ambiente Empoli sia ideale. Per l'attaccante serve anche situazioni favorevoli che facciano pendere la bilancia verso soluzioni che tutti ci aspettiamo".