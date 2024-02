Le parole di Andreaal podcast Frog Talks:"Nel 2014 stavo per andare alla Juve, ero in scadenza e non sapevo cosa sarebbe successo. Chiamando un po' di amici, una cosa che mi è sempre rimasta impressa è che Stankovic mi disse: ' Puoi scegliere quel che vuoi fare perché la carriera è la tua, ma se vinci all'Inter rimane per sempre. Se vinci alla Juve è la Juve che vince'. Mi ha fatto scattare qualcosa...".