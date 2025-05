Andrea Lorentini al BN: ‘Difendiamo la memoria delle vittime dell’Heysel’

AFP via Getty Images

. Di fronte a questo paradosso riflettiamo e ci avviciniamo al 29 maggio 2025, data che segna il quarantennale della strageCosa fare? Come ricordare? Come si allena la memoria? A partire da qui, come redazione de ilBiancoNero , abbiamo deciso di provare a darci e dare delle risposte. Per cominciare, abbiamo contattato

“La memoria noi cerchiamo di allenarla attraverso quelle che sono le iniziative che come Associazione Familiari Vittime dell'Heysel abbiamo intrapreso ormai da dieci anni, da quando ci siamo ricostituiti nel 2015 e lo facciamo principalmente attraverso il ricordo di quello che è stato, ma unendolo a progetti di educazione civico-sportiva, in particolare rivolti alle scuole, quindi agli studenti o anche ai giovani atleti delle società sportive, quindi diciamo rivolti ai giovani.Questo perché riteniamo che il mero ricordo possa essere anche un po' fine a se stesso ed invece unire il racconto a ragazzi che nell'85 ovviamente non erano nemmeno nati, ma che magari molti di loro nemmeno conoscono questa storia, è il nostro punto di partenza affinché prendano coscienza di un evento che fa parte anche della storia di questo Paese.E allo stesso tempo però attraverso vari progetti di educazione civico-sportiva che decliniamo in maniera differente a seconda anche dei singoli istituti, dei vari partner con i quali collaboriamo, anche far capire loro che lo sport non può essere associato a un evento tragico o alla morte come è accaduto all'Heysel, ma lo sport è tutt'altro e dovrebbe essere invece un veicolo di valori esclusivamente positivi.Allo stesso tempo la difendiamo cercando, anche quando è accaduto in questi anni, di denunciare chi ancora, troppi, offendono in maniera gratuita le vittime dell'Heysel, mischiando spesso la rivalità sportiva con appunto l'inciviltà, perché uno può essere rivale di una squadra ma non c'è assolutamente necessità di tirare in ballo 39 innocenti che hanno perso la vita per una partita di pallone”.“Una tragedia accade anche spesso in maniera accidentale, anche per un evento magari sfortunato. L'Heysel non accade per caso, non accade per un evento fortuito, per la sfortuna di una situazione, ma accade perché ci sono una serie di negligenze che portano poi a quello che è accaduto. E' una strage perché ci sono degli assassini materiali che sono gli hooligans inglesi che ovviamente dal loro settore invadono il settore z e provocano l'ammassamento, lo schiacciamento ovviamente e la morte di 39 persone e il ferimento di oltre 600, ma questo accade perché loro possono sostanzialmente agire nel loro atto violento in maniera indisturbata perché l'ordine pubblico belga è totalmente inadeguato.Basti pensare che il settore dove c'erano gli hooligans inglesi e il settore z era diviso esclusivamente da una rete da pollaio con pochissimi gendarmi o comunque poliziotti a fare da scudo e la scelta di uno stadio che era assolutamente inadeguato e fatiscente e qua entra in gioco ovviamente la responsabilità della UEFA che sceglie uno stadio che è inadeguato per una partita di pallone, figuriamoci, per una finale di Coppa di Campioni con una delle due tifoserie che era risaputo essere assolutamente violenta.Quindi la UEFA e lo Stato belga sono quelli che noi spesso sintetizzando definiamo un po' i mandanti e ovviamente poi gli hooligans sono gli assassini materiali, ecco perché si parla di strage non di tragedia. È una tragedia ovviamente nel suo complesso ma non accade in maniera fortuita o per sfortuna”.“Io all'Heysel ho perso mio padre, Roberto Lorentini, purtroppo una delle 39 vittime, una delle 32 italiane.Lui era allo stadio insieme a mio nonno, quindi a suo padre, che tra l'altro era tifoso della Fiorentina, quindi era andato ad accompagnarlo per assistere ad una partita ovviamente di calcio, una partita che doveva essere appunto tra due formazioni di assoluto livello e due suoi cugini, anche loro diciamo come mio padre tifosi, tifosi bianconeri. Ovviamente tifosi non appartenenti a gruppi organizzati né tantomeno frequentanti abitualmente il tifo juventino, ma che quando c'era l'occasione andavano a vedere la Juventus.Erano stati l'anno prima ad assistere alla finale di Basilea contro il Porto e avevano scelto insomma trovando i biglietti di assistere anche a quest'altra finale di Coppa dei Campioni della Juventus.Mio padre tra l'altro lui era medico, aveva soltanto 31 anni quando è accaduta la strage e la sua è anche una storia particolare perché dopo le prime cariche degli hooligans inglesi lui comunque si era messo in salvo, era riuscito a scamparsela, ma ovviamente essendo medico si era reso conto che la situazione era assolutamente drammatica con probabilmente già delle persone morte e tante altre diciamo anche ferite sui gradoni, sugli spalti del settore Z e quindi aveva scelto di tornare nuovamente indietro nella calca per cercare di prestare ovviamente soccorso e mentre questo, poi ricostruito da testimonianze successive, stava prestando una respirazione bocca a bocca ad un bambino che poi anche lì si è ricostruito probabilmente essere Andrea Casula, la più giovane vittima dell'Heysel, aveva soltanto 11 anni, è arrivata una nuova ondata, un nuovo assalto degli inglesi e lui è rimasto diciamo schiacciato perdendo la vita come gli altri sfortunati e per questo gesto tra l'altro lui è stato poi insignito della medaglia d'argento al valore civile”.“L'associazione fu fondata da mio nonno Otello Lorentini qualche mese dopo ovviamente la strage perché lui voleva giustizia per suo figlio e anche per le altre vittime e quindi c'era la necessità comunque di affrontare, poi quello sarebbe stato un processo comunque importante in uno stato estero e però lui si era reso conto che da solo sarebbe stato impossibile, allora decise di ricontattare tutte le famiglie delle vittime italiane perché l'associazione a cui facciamo riferimento è quella che riguarda le 32 vittime italiane chiedendo di unirsi per sostenere come associazione poi il processo.Quindi l'associazione nasce sostanzialmente a fine 91-92 dopo circa sette anni. Successivamente mio nonno poi ha continuato sotto altre forme ovviamente a promuovere la lotta contro la violenza nello sport e quindi dall'aspetto processuale poi ha proseguito nel suo impegno civico che poi è quello che noi sostanzialmente oggi riprendiamo e dal 2015 la seconda fase dell'associazione è una fase più civica come dicevo prima insomma perché non abbiamo più un processo da affrontare e sostenere.Per quanto riguarda poi il discorso delle verità processuali noi diciamo che da questo punto di vista cerchiamo sempre di ribadirle e di sottolinearle perché spesso il processo dell'Heysel non viene molto evidenziato, lo hanno fatto in pochi, lo ha fatto per esempio il giornalista Francesco Caremani nel suo libro “Heysel le verità di una strage annunciata” al quale abbiamo dato anche il nostro patrocinio come associazione perché spesso magari la narrazione si ferma poi a quella serata, a quello che è stato, alle dinamiche, però il processo comunque è un aspetto molto importante perché è soprattutto quella che è la sentenza finale che fa giurisprudenza perché la UEFA viene condannata.Tra l'altro anche qua in primo grado era stata assolta, anche lì poi mio nonno come presidente dell'associazione scelse anche rischiando diciamo di citare direttamente la UEFA nell'appello nonostante poi fosse andata male tutti i rischi connessi magari di un processo perso però è stata una scelta coraggiosa che poi ha dato ragione perché la UEFA è stata condannata come responsabilità oggettiva e questo ha cambiato anche poi le regole d'ingaggio dell'organizzazione degli eventi diciamo che la UEFA organizza perché prima dell'Heysel la UEFA aveva circa il 75-80% dell'incasso ma non era responsabile di quello che organizzava.Tra l'altro nel biglietto della finale c'è proprio scritto che la UEFA declina ogni responsabilità in caso di incidenti che riletto a posteriori è abbastanza inquietante come messaggio, dopo il processo sull'Heysel la UEFA invece di fatto diventa responsabile e quindi oggi al di là ovviamente di ancora purtroppo di eventi che si sono succeduti negli anni di violenza però ecco uno stadio come l'Heysel di Bruxelles non sarebbe mai più scelto per una finale o qualsiasi evento europeo che organizza la UEFA”.“Allora parto proprio da l'ultima iniziativa che hai citato, sì ovviamente abbiamo ricevuto anche l'invito da parte di Juventus per l'inaugurazione del 29, saremo presenti non so se se io personalmente perché chiaramente ho anche altri impegni diciamo contestuali tra l'altro abitando anche lontano da Torino anche logisticamente un pochino più complicato comunque ci saranno dei rappresentanti dell'associazione questo sì e poi abbiamo l'iniziativa che abbiamo organizzato come associazione in collaborazione con il museo del calcio di Coverciano il 30 mattina ci sarà un'iniziativa con le scuole sarà presente il presidente del museo del calcio Matto Marani ci sarà tra l'altro anche il presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti e quindi ecco lì ci sarà un momento appunto di memoria e anche di educazione civica perché ci saranno le scuole che hanno preparato anche dei lavori su questa tematica alla presenza dei familiari delle vittime.Queste sono un po' le due iniziative più su base nazionale poi nelle varie città ci sono delle iniziative che magari anche le singole amministrazioni organizzano in ricordo delle vittime ovviamente del proprio comune e alle quali dove sarà possibile parteciperemo.Tra l'altro sono anche in fase di produzione anche dei lavori dei progetti editoriali a cui come associazione abbiamo partecipato non posso diciamo ancora anticipare perché non ho la certezza di quando andranno in onda però sia dei podcast dei documentari ci dovrebbe arrivare appunto in Italia una serie che già è stata mandata in onda in Belgio e in Francia quindi abbiamo contribuito anche da un punto di vista proprio della possibilità di divulgare a un pubblico quanto più vasto la memoria dell’Heysel ecco e perché poi è quello che a noi interessa insomma cercare di far conoscere questa storia che troppo spesso è stata tenuta un po' sotto sotto la polvere a quante più persone possibili per rendere la giusta memoria a 39 persone che hanno perso la vita per una partita di pallone”.