La storia di Andrea Fortunato è stata una pagina difficile da dimenticare per la Juventus e per il mondo del calcio in generale. Fortunato era un difensore bianconero nella stagione 1993/94 e giocava anche con la Nazionale: insomma, una carriera ben avviata e pronta a sbocciare definitivamente.Una brutta malattia, però, ha stroncato il suo percorso troppo presto: Fortunato muore il 25 aprile 1995 a causa della leucemia, a soli 23 anni. Nella giornata di domani Giorgio Porrà ricorderà la sua storia su Sky Sport e in streaming su NOW, in occasione della nuova puntata de "L’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi".

Le testimonianze su Andrea Fortunato

La sua storia passa infatti da tante testimonianze importanti, di chi lo ha visto crescere ed era pronto a vedere il suo talento spiccare il volo."È arrivato al Como giovanissimo e ha avuto la fortuna di entrare in uno dei migliori settori giovanili d'Italia di quel momento. Mi colpì di lui, pur essendo giovanissimo, che fosse una persona di grande intelligenza e cultura. Era moderno per quei tempi, in una fase in cui il terzino aveva più compiti di copertura, oggi forse sarebbe stato ancora di più il suo calcio"."Ciò che mi lascia la morte di Andrea è la fragilità di ognuno di noi"."La sua esperienza mi ha cambiato la vita, il mio modo di pensare: oggi sono molto più attaccato ai sentimenti, ai valori umani, all'educazione, al rispetto, sono molto più attaccato alla famiglia, perché immagino il vuoto che ha lasciato Andrea nella sua famiglia"."C'era proprio bisogno di lui sulla fascia sinistra. Aveva esuberanza, era proprio spavaldo, ma aveva anche buona tecnica, quella fascia sinistra, sin dal primo giorno la macinò tutta".