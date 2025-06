Andrea Cambiaso ora può restare alla Juventus? La situazione di mercato

Cambiaso, cosa sucede ora?

Cambiaso, quali club su di lui

Rimarrà alla Juventus oppure partirà in estate? Questa è la domanda che si pongono la maggior parte dei tifosi della Juventus legata ad Andrea Cambiaso. Il terzino classe 2000 lo ricorderete nel corso del mercato di gennaio era stato molto molto vicino a lasciare Torino con il Manchester City che aveva prepotentemente bussato alle porte della Continassa ma alla fine non si è arrivati ad un accordo, il mercato è finito ed Andrea è rimasto.Il classe 2000 giocherà il Mondiale per Club con la Juventus, infatti nonostante alcuni rumors parlassero di un imminente affondo ancora una volta dei Citizens questo in questa prima breve finestra di calciomercato non è arrivato ed ormai siamo alle battute finali. Quindi la Juventus dovrebbe partire per gli Stati Uniti con Andrea Cambiaso.Il giocatore infatti non è stato messo direttamente dalla Juventus sul mercato, infatti la dirigenza bianconera crede molto in Cambiaso e nelle sue qualità. Tuttavia qualora arrivasse un'offerta importante non sarebbe ritenuto incedibile, esattamente come accaduto nel mercato invernale. Certo, la valutazione di un giocatore del calibro di Cambiaso non è esattamente bassissima. Sul terzino sembra esserci ancora l'interesse del Manchester City e di altri club di Premier League ma attenzione che nelle ultime ore sembra aver manifestato interesse anche il Milan, di quel Massimiliano Allegri che ben conosce Cambiaso. Quindi, tutto aperto, si deciderà probabilmente dopo il Mondiale per Club.





