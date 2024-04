Secondo una classifica elaborata da Transfermarkt.it, Andreaè al quinto posto tra i giocatori italiani più cresciuti dalla scorsa estate, con il suo valore economico salito da 8 a 25 milioni di euro. In cima alla classifica Riccardodel Bologna, obiettivo dellaper la difesa, che ora è valutato 25 milioni rispetto ai circa 4.5 di inizio stagione, seguito da Destiny Udogie del Tottenham (da 25 a 45), Alessandro Buongiorno del Torino (da 10 a 30) e Guglielmo Vicario, sempre degli Spurs (da 16 a 35). In graduatoria anche un altro bianconero, Federico, al 15° posto con 6 milioni in più rispetto ai 12 dell'estate.