Il giocatore della Juve, Andrea Cambiaso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara persa contro l'Udinese.SULLA GARA - 'Nessuno si aspettava una gara del genere nel risultato. Ci è mancata cattiveria là davanti. E’ mancato poco per fare gol. Nel secondo tempo noi lenti e loro si sono chiusi bene, dovevamo muovere la palla più veloce'.DELUSIONE – 'Noi lavoriamo per il nostro percorso, cioè per centrare la Champions. Ci siamo ritrovati a lottare con l’Inter, ma ora continuiamo con serenità il nostro percorso senza farci prendere dal panico ora che abbiamo sbagliato tre partite. Con serenità e lucidità bisogna lavorare'.SUL RUOLO – 'Mi sento a mio agio in tutte le zone. Mi piace giocare con la palla, cerco di coprire le posizione giuste e dare il massimo'.SUI FISCHI – 'Siamo la Juventus, oneri e onori. Qui se pareggi sembra una tragedia. Abbiamo fatto un punto in tre partite, abbiamo abituato la gente a un certo tipo di risultati. Oggi è andata così e non mi sorprende'.