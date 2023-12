Quale cambiamento in atto nella "Giovanni Agnelli BV", l'azienda della famiglia Agnelli. Jhon Ekann è sempre più potente all'interno dell'impero di famiglia, Andrea Agnelli tuttavia non ne esce, anche se diminuisce la sua quota del 3%, che ha venduto proprio al cugino. Il fatto che l'ex presidente della Juve rimanga nel CdA della stessa "Giovanni Agnelli BV" (tra l'altro a rappresentare proprio il cugino John che non ne è più presidente), scrive Tuttosport, è indicativo del fatto che la cessione di quelle quote non rappresenta, almeno per ora, un abbandono definitivo dell'impero nato ai primi del Novecento intorno alla Fiat.