Ricorso Agnelli: a cosa può portare?

Andrea ha deciso di appellarsi al del per contestare la recente decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni riguardante il caso noto come 'Manovra stipendi'. L'ex presidente della Juventus ha presentato ricorso contro la sentenza emessa il 19 gennaio scorso, in cui l'organo giudicante sportivo ha parzialmente respinto le sue obiezioni riguardo alla decisione della Corte Federale di Appello della Figc. Il ricorso amministrativo è stato depositato presso la prima sezione del Tar, e ora si attende la fissazione dell'udienza di merito. Non sono state richieste misure cautelari nell'impugnazione presentata.