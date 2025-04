Andrea Agnelli-Juventus, la Curva Sud prende posizione: 'Resta lontano da questa società'

AFP/Getty Images

"Abusi e condanne con la tua complicità… A.A. resta lontano da questa società". È il messaggio - indubbiamente forte - che ladellaha messo nero su bianco, con tanto di firma, su uno striscione, per poi ribadire il concetto sulla pagina Instagram ufficiale deicon un'ulteriore puntualizzazione:

La Curva Sud della Juventus contro Andrea Agnelli

Agnelli può tornare alla Juventus?

Una presa di posizione chiara, dunque, da parte del gruppo di tifo organizzato, in risposta alle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi (ma anche già smentite) sulla possibile cessione della Juventus da parte di, che di contro ha lanciato segnali altrettanto forti - come per esempio quello legato alla disponibilità a un possibile nuovo aumento di capitale - della propria volontà di mantenersi saldamente al timone del club.Nei giorni scorsi, poi, era stata La Gazzetta dello Sport a fare il punto su un possibile ritorno di Andrea Agnelli in società, scenario che al momento appare del tutto improbabile: "Negli ultimi mesi sono affiorate voci di una presunta acquisizione da parte di Andrea Agnelli, con l’appoggio di qualche fondo straniero. Una cosa è certa. Agnelli si è dimesso da presidente nel novembre 2022, in seguito alle inchieste sui bilanci, ma non ha mai smesso di tifare Juve, anche da Amsterdam dove vive. E, soprattutto, continua a essere co-proprietario. La Juventus è controllata da Exor che, a sua volta, è controllata dalla Giovanni Agnelli Bv, la accomandita di famiglia dove sono rappresentati tutti i rami, in primis quello degli eredi di Gianni Agnelli, cioè John e i suoi fratelli. Il ramo degli eredi di Umberto Agnelli, guidato da Andrea, detiene il 9% della società a monte di tutto l’impero. E lo stesso Andrea occupa un posto nel board della Giovanni Agnelli Bv".Di conseguenza, "se lo scenario è questo, risulta difficile immaginare un takeover di Andrea nella Juventus. Semmai un giorno dovesse tornare, sarebbe più logico che lo facesse nelle vesti di presidente, nel quadro di un’intesa col cugino. Azionista lo è già".