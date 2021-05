Non solo il compleanno di Andrea Pirlo, Come si legge sul sito bianconero:"Il 19 maggio 2010 Andrea Agnelli diventa presidente della Juventus.Un palmarès che, chissà, potrebbe aggiornarsi già questa sera, perché, scherzi del calendario, l’anniversario della Presidenza che ha riscritto la storia bianconera, coincide con una Finale, l’ennesima, della Juventus di Andrea Agnelli.Basta questa considerazione, numerica e non solo, per avere un’idea di quale solco la guida di Agnelli abbia scavato nella storia recente – e non solo – del Club: un Club che 10 anni fa doveva ricostruire, e che riguardandosi indietro ha vissuto un’epopea così incredibile che a raccontarla sembrano passate due vite.Quindi è tempo adesso di pensare e concentrarsi al massimo sulla Finale di Coppa Italia di questa sera, e cominciare già a lavorare per le vittorie che verranno".