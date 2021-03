André Silva, attaccante dell’Eintracht Francoforte, ha rilasciato una lunga intervista a O Jogo: "L'entusiasmo va e viene, funziona così. Quello che ho fatto finora è stato discusso e mi è stato riconosciuto, ma c'è ancora tanto più da fare. Sono in un buon momento, le cose stanno andando bene, in questo momento sono il secondo miglior marcatore in Bundesliga e nei primi cinque campionati europei. Rimango concentrato su quello che posso fare e su quello che posso portare oggi, nel mio presente. Le cose e le critiche del passato e ciò che faccio ora mi danno solo più motivazione e fiducia per il futuro".



AL TOP IN EUROPA - "Diventare uno dei migliori cannonieri d'Europa è qualcosa a cui aspiro, qualcosa per cui voglio lottare. Gioco in un club piccolo e so che le cose non sono semplici. E devo essere sincero... Anche se siamo in un piazzamento da Champions, non è usuale per un giocatore dell'Eintracht lottare per la Scarpa d'Oro e per questo numero di gol. Le cose stanno andando bene per tutti, per la squadra, per me, continuerò a dedicarmi affinché queste buone sensazioni continuino a circondare la squadra".



SCARPA D'ORO - "Diventare Scarpa d'oro dopo Eusebio e Ronaldo? Ci penso, ma sono consapevole che ci vuole molto lavoro, dedizione e costanza. Tengo i piedi per terra, so di cosa sono capace e continuerò a dare il massimo. Quello che posso promettere è che non mi abbatterò mai e combatterò sempre per le mie ambizioni. L'obiettivo è un piazzamento europeo con l'Eintracht e l'Europeo col Portogallo'



FUTURO - "Se sogno un altro campionato diverso dalla Bundesliga? Alla mia età, non me ne mancano molti dei campionati più importanti (ride ndr.)".