Jorge Andrade, ex Juve, ha parlato a OJogo della sfida con il Porto.



LEADER - "Entrambe le squadre non guidano i loro campionati, e lo stile del Porto sembra da calcio italiano. Buona organizzazione difensive, molte transizioni veloci. La Juve può soffrire questo stile, non sembra così forte come negli altri anni".



STRATEGIA - "Cosa possono fare? Lasciare palla all'avversario. Il Porto è letale in transizione grazie a Corona e Diaz, oltre alla forza fisica di Marega, ora con Taremi. Se si difende bene, può vincere il doppio confronto".



JUVENTUS - "Sono la squadra con più titoli in Italia, ma sono molto indietro rispetto al Milan in Champions. Hanno preso Ronaldo, che è abituato a vincere quella competizione e stanno puntando tutto su di lui. Ma troveranno un Porto che da anni sa cosa vuol dire affrontare questa competizione".