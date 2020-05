"Andrà tutto bene". Sì, ma quando? E stavolta il coronavirus non c'entra proprio nulla. Anzi, forse qualcosa sì: ha contribuito a far salire rabbia e frustrazione in qualcuno, che appena ha avuto la possibilità di uscire si è scatenata in pugni e calcio. La Fase 2 post lockdown non è stata un granché in alcuni casi: risse su risse, insulti e sputi come niente fosse. Senza controllo. Meno male che bisognava mantenere la distanza di sicurezza... E alcune volte è bastata la presenza - o assenza - di una mascherina per scatenare il caos.



Da Torino a Salerno, i video delle risse post lockdown