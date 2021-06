Il c.t. della Svezia Jan Andersson sembra aver studiato il modo in cui Andrea Pirlo nella Juventus ha fatto giocare Dejan Kulusevski durante questa stagione. Nell'amichevole vinta 3-1 dalla Svezia sull'Armenia, infatti, Kulusevski ha agito da punta molto mobile nel 4-4-2, proprio come Pirlo l'ha schierato per gran parte di questa difficile annata. E come spesso accaduto nella Juve, il talentuoso Dejan non ha inciso particolarmente.



ALTRI RISULTATI - Nelle altre partite tra nazionali che hanno coinvolto juventini, il Galles di Ramsey (avversario dell'Italia nel girone degli Europei) ha pareggiato 0-0 con l'Albania degli "italiani" Reja (c.t.), Djimsiti e Kumbulla. A reti inviolate anche ieri la sfida tra numeri 7 Morata-Ronaldo, ossia Spagna-Portogallo. In Sud America, nelle qualificazioni mondiali, 0-0 anche per Rodrigo Bentancur (ammonito nell'occasione) col suo Uruguay contro il Paraguay. Bene infine il Brasile con Danilo e Alex Sandro (2-0 all'Ecuador) e la Colombia di Cuadrado (3-0 al Peru).