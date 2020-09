Mandate definitivamente in archivio le polemiche tra Dejan Kulusevski e il suo c.t. Janne Andersson per l'inserimento solo al 70' del neoacquisto della Juve contro la Francia, ieri sera contro il Portogallo Kulusevski ha giocato dal 1' al 90', venendo sostituito solo nel finale. Ed ecco cos'ha detto di lui l'allenatore della Svezia: "Chi pensava che a 19-20 anni non potesse dominare contro squadre mondiali aveva torto. Ci vuole tempo per crescere, ma corre molto, vince duelli e risolve problemi". E ora è pronto a farlo anche nella Juventus.