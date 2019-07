Tutto fatto per il trasferimento di Joachim, talentuoso difensore della Sampdoria, al. Seguito anche dallanelle prime settimane di mercato, il centrale classe '96 è pronto per una nuova avventura in Ligue 1. Lo conferma il presidente del club francese, Jean-Michel Aulas, ai microfoni del sito ufficiale: "Andersen è arrivato su un aereo privato con la sua famiglia. L'obiettivo era portarlo qui insieme ad altri giocatori. Il mercato non è ancora concluso e faremo altre operazioni Intanto abbiamo trovato l'accordo con Lopes per il prolungamento".