Ne ha scritto l'edizione odierna de La Repubblica: per Joachim Andersen, difensore centrale e grande promessa della Sampdoria, si sta profilando una vera e propria asta al rialzo. Asta alla quale la Juve, che è tra le prime squadre in lizza per accaparrarselo, non vorrebbe partecipare. Tant'è, la situazione si sta però defilando in questa maniera, e tra Manchester United, Arsenal e Milan - dov'è atteso l'ormai ex allenatore del giocatore, Marco Giampaolo - le attenzioni sul calciatore si sono fatte pressanti. Per il quotidiano, il presidente Ferrero è ben contento di portarlo alla cessione, a patto di essere sicuro di ricevere una lauta ricompensa. 35 milioni è il prezzo giusto.