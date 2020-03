Il presidente dell’Inter Steven Zhang, durante l’evento FT Business of Football Summit in corso a Londra, ha spiegato perché il club nerazzurro si era opposto al rinvio di un giorno di Juve-Inter, da domenica 1° marzo a lunedì 2. Queste le parole riportate dal Calcio e Finanza: “Quando ci è stato proposto di posticipare la partita di un solo giorno, da un punto di vista morale ho ritenuto che fosse completamente sbagliato. Chiunque ha potuto vedere come le procedure di contenimento del virus messe in atto in Cina siano state di successo”.