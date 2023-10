La Juventus vince l’ennesimo derby contro il Torino e Massimiliano Allegri eguaglia a 13 successi l’immenso Giovanni Trapattoni.Certo, i due dati non sono nemmeno lontanamente avvicinabili. Le vittorie del Trap sono arrivate contro un Torino campione d’Italia in carica o che si giocava lo scudetto o comunque le prime posizioni. Le vittorie di Max invece sono dettate dalla supremazia evidente dei bianconeri, dalla differenza enorme tra la rosa juventina e quella granata. L’eccezione, la vera impresa, sarebbe perdere un derby contro una compagine nettamente inferiore.Per un tempo, vista l’assenza contemporanea di Vlahovic e Chiesa, si è vista la solita Juve anestetizzante con Miretti per l’ennesima volta nel ruolo da protagonista di pesce fuor d’acqua.I goal di Gatti e Milik hanno regalato 3 punti fondamentali alla Juventus ribaltando il corso di una prima frazione di gioco noiosa e ai limiti della contestazione.Adesso è tempo di sosta per le Nazionali con la speranza, nemmeno troppo velatamente nascosta, che Spalletti saprà far meglio dei predecessori in termini di risultati..I pochi calciatori che resteranno a Torino ad allenarsi potranno intanto cominciare a pensare alla sfida scudetto che andrà in scena a San Siro subito dopo la sosta, contro i rossoneri.Un Milan capolista che nel frattempo per la sfida è già certo di dover far a meno di Maignan e Theo Hernandez. Mica bruscolini…@stefanodiscreti