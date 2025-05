Ancora una nuova difesa per Tudor: l'idea contro il Bologna

AFP via Getty Images

La Juventus affronterà il Bologna nel match del Dall'Ara, valido per la 35esima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano con qualche indisponibile,, che non sarà della partita come annunciato da Tudor in conferenza stampa.L'allenatore bianconero ha parlato così della situazione infortuni: "No, di assenti non c'è nessuno. Yildiz è fuori, Koopmeiners è ancora fuori, Bremer, Gatti, Cabal. C'è anche Dusan, purtroppo oggi ha provato ma non è al 100%. E allora altri sono a disposizione, vogliosi, motivati, per fare una bella gara, importante".

Con l'assenza diin difesa, la linea a 3 cambia ancora una volta: Tudor aveva già fatto i conti con l'infortunio di Gatti, e dunque va verso uno schieramento inedito contro il Bologna. Al Dall'Ara, infatti, può partire titolare, che con il croato non ha mai cominciato dal primo minuto. Il numero 37 ha già ricoperto il ruolo di braccetto nella scorsa stagione con Brambilla, e dunque dovrebbe affiancare Kalulu e Renato Veiga.