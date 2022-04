13









Il passo falso commesso nell'ultima uscita contro il Bologna rischia di compromettere il finale di stagione della Juve. Ecco perche negli uffici della Continassa si continua a lavorare incessantemente anche sul mercato, nella speranza di bruciare tappe e concorrenza per poter garantire una rosa ai massimi livelli per quelle che saranno tutte le prossime competizioni da affrontare. Tra queste, Madama vuole partecipare ovviamente anche alla Champions League e i nomi finiti sulla lista dei dirigenti bianconeri sono molti.



CASO RAMSEY - Prima di acquistare però bisognerà capire chi saranno i candidati a lasciare la Mole e forse, gli addetti ai lavori qualche idea se la sono già fatta. Uno di questi è certamente Aaron Ramsey, il quale sembra destinato a fare rientro a Torino a causa del mancato riscatto da parte dei Rangers che, quasi certamente non avverrà a meno che non accadano colpi di scena straordinari. Anzi, nella giornata di oggi è arrivata un'altra tegola che darebbe manforte alla decisione del club scozzese, dato che l'ex Arsenal si è infortunato al 43' minuto della gara disputata contro il Celtic. Il gallese ha subito una contusione muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo, sommandosi così agli innumerevoli stop avvenuti nel corso della sua carriera.